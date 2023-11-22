Состоялось заседание областного общественного совета

Первая тема на заседании общественного совета — реализация нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. С отчетом выступил руководитель отдела профильного управления Азат Омаров.

АЗАТ ОМАРОВ, руководитель отдела управления предпринимательства СКО:

— На первое ноября текущего года в области действует 35,3 тыс субъектов малого и среднего бизнеса с темпом роста на 109,8 %. За первый квартал текущего года выпуск продукции субъектами МСБ вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 157,4 млрд тенге.

Форма доклада не удовлетворила членов совета. Павел Афанасьев напомнил, что уже просили отходить от обилия цифр, так как они не информативны.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член общественного совета СКО:

— Вы не осветили проблемные вопросы, которые сейчас стоят в вашей отрасли. Например, как ваше управление относится к туристскому сбору, вы об этом ни слова не сказали. Надо его вводить или нет? Как ваше управление относится к введению единого налога с продаж? Его уменьшили с 4 % до 2 %. Уже все говорят об этом в области, а Азат Боранбаевич стоит и молчит.

Вызвали сомнение у совета и цифры по трудоустройству. На заседании предположили, что таковыми в управлении считают тех, кто работает два-три месяца, возможно, не имея трудового договора. По словам активистов общественного совета, такую занятость можно считать только временной.

Анна Богословская

