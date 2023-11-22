Премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул важность дальнейшей цифровизации государственных услуг, отметив, что уже 92% услуг доступны в электронном формате, в том числе через мобильные приложения. Это, по его словам, способствует сокращению обращений в государственные органы, повышает эффективность и экономит время граждан.

Премьер-министр отметил, что необходимо постоянно повышать уровень сервиса предоставляемых услуг, особенно в Центрах обслуживания населения.

“В контексте автоматизации услуг, Госкорпорация «Правительство для граждан» должна стать полноценным драйвером офлайн сервиса. Как отметил Глава государства, нужно проактивно оказывать услуги на протяжении всей жизни человека. Для этого проводится реинжиниринг бизнес-процессов. Важно отойти от практики сбора заявлений и подтверждающих документов, когда необходимая информация уже имеется в базах данных. Госорганами должны быть внедрены подходы, когда услуги оказываются «по умолчанию». Одним из таких примеров является реализованный на платформе «Smart Data Ukimet» проект «Цифровая карта семьи». Данный подход нужно масштабировать по всем жизненным ситуациям”, — добавил Смаилов.