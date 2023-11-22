Полицейские третью декаду ноября проводят в усиленном варианте несения службы

С 20 ноября североказахстанская полиция переведена на усиленный вариант несения службы: по инициативе МВД в стране проводится 10-дневное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Повсеместно задействованы все службы и подразделения департамента полиции, военнослужащие Национальной гвардии. Созданы мобильные группы. Лейтмотив операции: нулевая терпимость к любым мелким правонарушениям. Особый акцент — на выявление фактов распития и появление в общественных местах в нетрезвом виде, курения, мелкого хулиганства, загрязнений мест общего пользования, нарушения тишины. Мобильными группами с участием партийцев и общественности проверяются неблагополучные семьи с несовершеннолетними детьми и лицами, замеченных в семейных дебошах. По отдельному плану по линии обеспечения дорожной безопасности работают патрульные полицейские.

Анна Потеряева