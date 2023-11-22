Областной семинар-практикум провели для педагогов дополнительного образования

Ежегодный областной семинар-практикум «Методический вернисаж» провели для педагогов дополнительного образования. Участие приняли более 60 человек — это учителя и методисты организаций дополнительного образования не только г. Петропавловска, но и районов области. Они показали авторские мастер-классы и презентации, поделились актуальными приёмами и технологиями. Работа велась по нескольким направлениям. Среди них — хореография, вокал, домбра, а также изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— В методической деятельности областного центра творчества детей и юношества большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов системы дополнительного образования области. С этой целью ежегодно проводится областной семинар-практикум по направлениям дополнительного образования «Методический вернисаж». Принимают участие педагоги дополнительного образования детских школ искусств, художественных школ, музыкальных школ, детско-подростковых клубов, музыкальных студий, Дворца школьников и центра творчества.

Сергей Толокнеев приехал из Есильского района. С собой мужчина привез гравированные картины и стаканы. В ходе семинара педагог поделился с коллегами тонкостями искусства гравировки по стеклу. Занятие доступное и интересное, говорит Сергей. В школе дети посещают его кружки с большим удовольствием.

СЕРГЕЙ ТОЛОКНЕЕВ, педагог Ильинской средней школы, Есильский район:

— Я веду кружки «Народные ремесла», «Техническое творчество» и один из кружков — «Гравировка по стеклу». То есть это современный, новый вид обработки декоративных материалов. Дети уже достаточно хорошо выработали свои навыки. У нас есть в школе свой выставочный зал, где, наверное, в пределах 100 работ детей находится. По 1, по 2 работы они оставляют в школе, чтобы память была, ну и для дома, конечно, делают много. Инструмент для гравировки — дремель».

Благодаря подобным встречам педагоги находят новые подходы и методики для увлекательного и эффективного обучения детей. По итогам семинара все участники получили памятные сертификаты.

Валерия Филатова