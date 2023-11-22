На заседании Мажилиса ратифицировано специальное соглашение между Правительством Казахстана и Правительством Франции о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением

В рамках соглашения французский инвестор построит в Жамбылской области ветровую электростанцию.

“Целью Соглашения является осуществление сотрудничества между Сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации крупных проектов в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития на территории Республики Казахстан. В частности, Соглашение направлено на продвижение проектов, которые могут содействовать достижению целей, приоритетов и обязательств Сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов. В рамках Соглашения планируется строительство проекта ветровой электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1 ГВт вблизи поселка Мирный, Жамбылской области”, — сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, основным плюсом абсолютно всех альтернативных источников энергии является их экологичность. Другими словами, во время работы подобных станций не происходит никаких вредных выбросов в окружающую атмосферу. Даже авария на ветряной либо любой другой альтернативной электростанции приведет только к материальным потерям ее владельцев, но не станет причиной глобального экологического бедствия.