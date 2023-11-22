Мажилис принял законопроект о реформировании жилищной политики в Казахстане в первом чтении

Изменения направлены на определение мер государственной поддержки для улучшения жилищных условий, уточнение критериев нуждаемости, преобразование «Отбасы банк» в национальный институт развития, введение электронной базы «Центр обеспечения жильем», и улучшение деятельности органов управления кондоминиумами.

Также предлагается пересмотреть льготы для граждан, приоритеты при распределении жилья и внедрить принцип распределения по дате постановки на учет для справедливого распределения среди всех социально уязвимых групп.