Казахстан и Великобритания обсудили укрепление сотрудничества в области науки и высшего образования

22 ноября состоялась встреча министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек с государственным министром по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в области научных исследований, обмена опытом и знаниями, а также развития образовательных программ.

Саясат Нурбек подчеркнул важность сотрудничества между Казахстаном и Великобританией в области науки и высшего образования. Он отметил, что оба государства имеют богатое научное наследие и огромный потенциал для взаимодействия в этих сферах.

“Мы заинтересованы в привлечении большего количества академических институтов, университетов Великобритании. КБТУ, Международная школа экономики, филиал Heriot-Watt на базе Жубанова – яркое свидетельство нашего сотрудничества. Мы открыты к предложениям по открытию кластера передовых центров, которое привлечет новые научные исследования. Можно рассмотреть создание Золотого треугольника университетов Великобритании в Казахстане”, — отметил министр.

В заключение Саясат Нурбек и Нусрат Гани выразили уверенность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества между Казахстаном и Великобританией в области науки, образования и экономики.