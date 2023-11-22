Грузоперевозчики против введения электронной очереди на посту «Бидаик»

В областную Палату предпринимателей поступило коллективное обращение от грузоперевозчиков Акжарского и Уалихановского районов. Они против введения электронной очереди через пункт пропуска «Бидаик» в РФ. С 1 ноября там заработал пилотный проект электронной очереди «CarGoRuqsat».

АЙДОС КЕНБЕИЛОВ, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— Перевозчики не согласны с данным внедрением по следующим причинам. Они считают, что на пункте пропуска «Бидаик» никогда не бывает очередей транспортных средств. В данной местности плохой интернет, что не позволяет своевременно забронироваться в электронной очереди. Данный вопрос был рассмотрен на Совете по защите прав предпринимателей СКО и были выработаны следующие рекомендации для органов государственных доходов. Во первых, это обеспечить инфраструктуру и интернет в данной местности. Во вторых, разрешить вопрос альтернативного бронирования на электронной очереди. В третьих, рассмотреть вопрос исключения введения данного проекта именно на посту «Бидаик».

Кроме того, с введением электронной очереди для перевозчиков появится новый платеж в размере 1 МРП за одно пересечение границы, который будет действовать уже с 1 января 2024 года. Группа считает, что «пилот» приемлем для большегрузных машин, которые возят международные перевозки, пересекая границу один — два раза в месяц.

ТЛЕГЕН ХАСЕНОВ, грузоперевозчик, Уалихановский район:

— Мы отказываемся платить. Мы упростим регистрацию. Они вроде как упростили, но убирать эту программу не хотят. Деньги уходят на улучшение программы, говорят. Программа то государственная…Ну, мы ездим каждый день либо в неделю два-три раза. Если я буду каждый раз по 3500 в неделю три раза ездить, это уже 10500 и в итоге я должен 40 тыс оплатить.

По словам специалистов департамента госдоходов, проект «CarGoRuqsat» запустили по поручению заместителя Премьер-министра, согласно которому платежи направят на инфраструктурное развитие границы.

ИНЕССА КУАНОВА, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей СКО:

— Нас на совете заинтересовал вопрос о том, насколько вообще обоснован, правомочен вот этот вот приказ министра финансов. Все какие-то обязательные платежи, которые идут в бюджет, они должны в первую очередь быть отражены в Налоговом кодексе. Вот когда мы подняли данный вопрос, нам ответили, что до конца года в Налоговый кодекс еще могут быть внесены изменения. Вполне возможно, что эта плата подойдет в кодекс.

Если изменения всё же внесут, то тогда нужно рассмотреть дифференцированные платежи для мелких перевозчиков, заключили эксперты. «Пилот» на данный момент продолжает работать. В среднем через пограничный пост «Бидаик» в день проходит до 30 машин.

Камилла Карим