Берик Альжанов отчитался о социально-экономическом развитии Тайыншинского района

По словам Берика Альжанова, по суммарному объему инвестиций Тайыншинский район занимает второе место в области, доля привлеченных средств — 9,5 %. Основной их объем составили собственные средства предприятий, которые вкладываются в оборудование и технику. Доля бюджетных средств в инвестировании составила 800 млн тенге, это 3,2 % от всего объема вложений. Финансы направили на ремонт дорог.

БЕРИК АЛЬЖАНОВ, аким Тайыншинского района:

— Объем промышленного производства района за январь-октябрь текущего года составил 54,6 млрд тенге. Индекс физического объема составил 120% (СКО — 113 %). В обрабатывающей промышленности за 10 месяцев текущего года выпущено продукции на 46,6 млрд тенге, индекс физического объема составил 124,6%.

Сейчас в районе работает около двух тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках нацпроекта развития предпринимательства поддержку получили 12 проектов на сумму 1,7 млрд тенге.

БЕРИК АЛЬЖАНОВ, аким Тайыншинского района:

— Одним из ярких примеров, ставшим безусловным новшеством в экономике района, является открытие крупного торгового комплекса «Семейный», включающего в себя цех по производству полуфабрикатов и ряд других служб. Создано 50 рабочих мест, инвестировано более 700 млн тенге, из них 350 — в рамках национального проекта.

Молодежных кредитов в этом году выдали на 91,2 млн тенге, поддержку получили 20 проектов. Чтобы у людей была питьевая вода, в районе реализуют семь проектов. Также возводится жилой дом, крытый ледовый корт и физкультурно-оздоровительного комплекса ангарного типа. В Тайынше закончили строительство школы, проведен капитальный ремонт в трех учреждениях. Больницы также получают поддержку.

Анна Богословская

