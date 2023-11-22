51-летний петропавловец госпитализирован с ножевым ранением

Вечером 21 ноября на пульт городского управления полиции поступило сообщение об инциденте во дворе дома по улице Сейфуллина. Неизвестные лица в ходе конфликта нанесли 51-летнему мужчине ножевое ранение. Сейчас пострадавший находится в отделении травматологии многопрофильной городской больницы. У него травма мышц и сухожилия области тазобедренного сустава и бедра. Пока никаких прогнозов о его дальнейшем состоянии врачи дать не могут. Идёт расследование по ч. 3 ст. 293 УК РК «Хулиганство».

ЮРИЙ КЛЫКОВ, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— Сотрудниками полиции за совершение хулиганства установлены и задержаны трое жителей областного центра 20 и 17 лет. Установлено, что ножевое ранение мужчине нанес 17-летний подросток. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения. В настоящее время в отношении задержанных избирается мера пресечения.

Валерия Филатова