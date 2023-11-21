В районе им. Г. Мусрепова провели ремонт центральной больницы

Тёплые, по-домашнему комфортные условия создали для пациентов в центральной больнице района им. Г. Мусрепова. По программе «Ауыл — ел бесігі» здесь провели капитальный ремонт. В коридорах и кабинетах поставили новую мебель, красиво оформили окна. Кроме этого, учреждение оснастили современным оборудованием. По словам врачей, стало вдвойне приятнее работать.

РАУШАН БАЙЛИНА, врач-эндоскопист ЦРБ района им. Г. Мусрепова:

— Оборудование поступило нового класса. Мы на этом оборудовании делаем ФГДС, проверяем желудки на заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, язва, онкология, доброкачественные выявляются заболевания.

В текущем году в больницу прибыли 4 специалиста: эндоскопист, хирург с опытом работы более 25 лет, анестезиолог и педиатр. Их обеспечили жильём, выдали подъёмные. Больница рассчитана на 175 мест. В штате — 52 врача и 280 работников среднего медицинского звена. Также по программе «Ауыл — ел бесігі» почти 76 млн тенге направили на проведение капитального ремонта Рузаевской врачебной амбулатории.

ВИТАЛИЙ АВРАМЕНКО, и.о. директора ЦРБ района им. Г. Мусрепова:

— В этом году по программе «Ауыл — ел бесігі» нами сделан ремонт в Рузаевской врачебной амбулатории. Общая сумма инвестиций составила 75 миллионов тенге. Там была полностью замена кровли, замена крыши. Здесь, в ЦРБ, мы получили новый аппарат ИВЛ для выхаживания новорожденных. До 15 декабря ожидается поставка нового маммографа. Ну, проблемы какие были у нас: просто здание старое, поэтому оно просто изжило себя уже. Когда пациенты заходят в такое прекрасное отделение, где чисто, прекрасно, горячая и холодная вода.

Ремонт провели в приёмном покое, родильном и терапевтическом отделениях центральной районной больницы. В планах — обновить отделение хирургии.

Валерия Сиваш