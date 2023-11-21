В Петропавловске стартовал чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд

Чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги стартовал в Петропавловске. Первые игры будут проводиться на базе спортивного комплекса «Куаныш». Бороться за звание чемпиона будут 9 команд из разных регионов страны.

ЕРМЕК СЫРЛЫБАЕВ, генеральный секретарь Федерации волейбола РК:

— Сегодня в Петропавловске мы начинаем 32-й чемпионат РК среди женских команд, мастеров Национальной лиги. Стартует 9 команд. Они все очень сильные. Это ведущие клубы казахстанского первенства. Среди них — местная команда «Куаныш», обладатель кубка этого года. Сегодня в 18:30 будет матч за Суперкубок между командами «Куаныш» г. Петропавловск и «Алматы» г. Алматы.

Первая игра состоялась между командами «Aikarakoz» и «Иртыш». Девушки настроены серьезно. Отдавать победу «в сухую» никто не намерен. Стоит отметить, что в составе некоторых команд имеются легионеры — сильнейшие игроки из других стран.

ЕРМЕК СЫРЛЫБАЕВ, генеральный секретарь Федерации волейбола РК:

— Играют сильные, известные легионеры из таких стран, как Сербия, Россия, Украина, Беларусь, Куба. Только две команды играют без легионеров — это команда «Алтай» и команда «Aikarakoz».

Чемпионат будет проходить в течение 5 месяцев. Игры первого тура продлятся до 28 ноября.

Валерия Филатова