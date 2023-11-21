В партии «AMANAT» провели приём граждан

Со своими неразрешенными вопросами в приемную партии «AMANAT» записались шесть человек. На повестке — пенсионные вопросы, юридические проволочки с недвижимостью, мошенничество. Помогают разрешать проблемы специально приглашенные специалисты.

ГУЛЬФИРА РАМАЗАНОВА, руководитель областной общественной приемной областного филиала партии «AMANAT»:

— По поручению исполнительного секретаря партии «AMANAT» Даулета Карибека, сегодня по всем региональным филиалам партии «AMANAT» проходят расширенные приемы в рамках партийного проекта «Құқықтық көмек». Сегодня в нашем филиале проходит прием с участием прокурора города Петропавловска, представителей ДП, депутатов областного маслихата.

Талгат Хамзин обратился в приемную по поводу неисполнения договорных обязательств акиматом города. Его многодетная мать в 2014 году встала в очередь на получение жилплощади. Год назад Талгат узнал, что до его матери заветных квадратных метров ожидают около двух тысяч человек.

ТАЛГАТ ХАМЗИН, заявитель общественной приемной партии «AMANAT»:

— Выяснилось, что ее поставили как просто пенсионера. Я говорю, как так поставили, для чего мы тогда справки собирали? Она писала заявление или я что-то не понял. Повозмущался, ушел, потом пришел перед операцией, попросил показать документы. Меня попросили прийти завтра.

Позже пожилая женщина встала в очередь на жилье как многодетная мать, теперь ее номер — 350. Но предыдущие годы ожидания не пошли в учет. По словам Талгата, накануне он выяснил, что в акимате потеряли его заявление. На приеме у акима города мужчине посоветовали решать проблему через суд.

АРМАН НУРТАЗИН, прокурор г. Петропавловска:

— Этот вопрос мы поднимали буквально на прошлой неделе, состоялась дисциплинарная комиссия, мы привлекли к ответственности заместителя отдела ЖКХ. Если возможно, дайте, пожалуйста, копии документов, мы еще раз вопрос поднимем и пересмотрим.

Арман Нуртазин ответил Талгату Хамзину, что городская прокуратура проверит, как акимат принял его заявление о прошении квартиры. Заявление в ведомственный орган помогут написать в партии «AMANAT». Еще один вопрос с жильем подняла Галина Отинова. Пенсионерка возмущена несправедливым решением отца отдать дом, за которым она много лет ухаживала, её сестре.

ГАЛИНА ОТИНОВА, заявитель общественной приемной партии «AMANAT»:

— Она не живет в этом доме по Волочаевской, 4 с 99 года. Мы въехали в дом, мы там все поменяли. Поменяли полы, печки не было у нас, поставили печку. Окон тоже не было, дом был разрушен. Когда мы это все привели в порядок, отец был еще живой. И он подал в суд, чтобы нас с сыном выселить.

В 2013 году, когда отец Галины умер, она обнаружила дарственную, оформленную на третьих лиц, по которой в итоге недвижимость должна была получить её сестра.

АСЫЛБЕК ТОКТАМЫСОВ, заместитель начальника управления полиции г. Петропавловска:

— Это гражданско-правовой случай, да, господин прокурор? Вы можете к нам обратиться, мы посмотрим, изучим материал, все проверим и дополнительно сообщим завтра. Если вы сегодня обратитесь, мы первоначальный материал соберем и вас пригласим.

Общественная приемная с участием привлеченных специалистов будет открыта до 23 ноября.

Анна Богословская

