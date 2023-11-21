В казахстанских школах усиливают контроль за качеством питания

Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.

По данным ведомства, все продукты до поставки в организацию образования должны получить заключение санитарных врачей, а за состоянием самих блюд могут следить бракеражные комисии. В их составе родители и попечительский совет, а также администрация школы и медицинские работники. В целях организации качественного питания Комитетом по охране прав детей на сегодня пересмотрены нормы питания детей в организациях образования. Включена норма в части разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе.