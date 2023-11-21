В Казахстане стартовал пилотный проект подключения сельских школ к интернету от Starlink, но граждане не могут легально использовать эту услугу для личных нужд из-за законодательных ограничений. Министр цифрового развития Багдат Мусин объявил о планах подключить 2 тысячи школ в течение полугода, но также отметил, что законы о связи пересматриваются в связи с новыми технологиями.

Starlink предоставляет новое межспутниковое соединение, что облегчает предоставление услуг без необходимости устанавливать оборудование на местах. В настоящее время использование Starlink в Казахстане считается «серой зоной», и Министерство цифрового развития планирует урегулировать эту ситуацию в следующем году, ожидая поддержки депутатов Мажилиса.