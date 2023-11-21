IT-творчество во благо школы

В Назарбаев Интеллектуальной школе прошел первый хакатон текущего учебного года. В нем приняли участие 35 команд из числа талантливых учеников. В течение 24 часов дети продумывали самые интересные и возможные решения IT- задач.

УНЗИЛЯ АХМУТИНОВА, учитель информатики НИШ г.Петропавловска:

— Здесь у нас представлено две лиги — старшая и младшая. В старшей лиге необходимо ребятам разработать IT — продукт для подсчета эвакуированных людей при пожаре, то есть мы решаем проблему с пожарной безопасностью. Касательно младшей лиги, здесь у нас проблема, что учащиеся должны создать приложение, чтобы была возможность осуществить обучение между учащимся, так как есть отстающие учащиеся и более прогрессивные.

Жанболат Токен впервые принимал участие в олимпиаде. Говорит, это хороший опыт.

ЖАНБОЛАТ ТОКЕН, учащийся НИШ г.Петропавловска:

— Были некоторые трудности, и для нас эта работа оказалась даже очень сложной. Но, в целом нам очень это понравилось, и мы, конечно же, будем участвовать в последующем. Конечно, у нас остались хорошие впечатления.

В прошлом учебном году здесь провели 3 хакатона. Планируют организовать сетевую олимпиаду. Победители школьного этапа получили шанс участвовать в сетевом хакатоне среди всех Назарбаев интеллектуальных школ. Ребята не только обменяются опытом, но и смогут показать свои навыки на более высоком уровне.



Камилла Карим