62-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

Во вторник около 11.00 часов утра в полицию поступило сообщение, что по улице Интернациональной произошло ДТП. Полицейские установили, что 63-летний водитель автомобиля «Фольцваген Пассат» допустил наезд на 62-летнюю женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. Пострадавшую с переломами госпитализировали в 3 городскую больницу. Водитель машины направлен на медицинское освидетельствование. По предварительным данным — трезв. По факту ДТП ведется сбор материалов для принятия процессуального решения. В последнее время увеличивается количество дорожно-транспортных происшесвий с участием пешеходов, отмечают в полиции. За 10 месяцев по вине пешеходов совершено 25 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 24 получили ранения.

АЙДЫН БАЙМАТОВ, начальник управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Здесь вина водителя, потому что он не выбрал определенную скорость при выходе пешехода на проезжую часть, тем самым не смог резко затормозить, пропустить пешехода, в результате допустил столкновение. За 10 месяцев у нас произошло 327 ДТП, в которых 39 человек погибли и 463 получили ранения различной степени тяжести.



Валерия Сиваш