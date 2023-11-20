Стартовала первая республиканская предметная олимпиада для учащихся сельских школ

В Бескольской средней школе №2 торжественно открыли республиканскую предметную олимпиаду для учащихся сельских школ. В этом году она проводится впервые по поручению министра просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаева. Желание принять участие изъявили 85 401 человек, в том числе 3399 человек из Северо-Казахстанской области. Среди них — 461 школьник из Кызылжарского района.

ДАНА КАЗИЕВА, и.о. руководителя отдела образования Кызылжарского района:

— Цель данной олимпиады — это создание оптимальных условий для поддержки талантов учащихся школ из сельских местностей, отбора наиболее академически способных учащихся, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации. Олимпиада проводится по 13 предметам — это 6 предметов естественно-математического цикла и 7 предметов общественно-гуманитарного направления. Будет 3 этапа. 2 этап будет проводить управление образования.

Роман Малков участвует в олимпиаде по предмету биология. Готовился он под чутким руководством своего учителя Светланы Николаевны Гриб. В будущем юноша планирует связать свою жизнь с агрономией.

РОМАН МАЛКОВ, учащийся Бескольской средней школы №2, Кызылжарский район:

— Сегодня очень знаменательный день для сельских школьников, так как ранее эта олимпиада не проводилась. Это даст возможность показать свои знания и применить свои навыки. Для меня лично эта олимпиада — это возможность продемонстрировать свои знания по своему любимому предмету биологии. Желаю всем участникам удачи!

Олимпиада проходит в онлайн-формате. По итогам второго и третьего этапов определяются победители и призеры — 45% от общего числа участников. Их наградят дипломами министерства просвещения РК и пригласят на заключительный этап олимпиады. Стоит отметить, что все участники 3 этапа зачисляются в республиканскую заочную школу.

Валерия Филатова