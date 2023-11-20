СКО посетил руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции

В 2023 году государством выделено более 80 млрд тенге на поддержку малого и среднего бизнеса. В целом, сегодня бизнес обеспечивает не менее 30% регионального продукта и 60% поступивших налогов.

ГАУЕЗ НУРМАХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Акиматом области на постоянной основе проводится работа по снижению рисков уязвимых направлений по оказанию государственных услуг и снижения количества государственных закупок из одного источника. Сегодня в области в электронном виде оказывается 98% госуслуг. Если говорить о ситуации в РК, СКО занимает лидирующую позицию. Только 19% проведено из одного источника.

Основной вопрос на повестке дня — коррупция. Саян Ахметжанов, прибывший с визитом в регион, отметил, что в Северо-Казахстанской области ведется мониторинг по карте коррупционных рисков.

САЯН АХМЕТЖАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПРЕВЕНЦИИ АГЕНТСТВА РК ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ:

— В целях реализации карты коррупционных рисков во всех областях страны установлено 156 социальных объектов. В Северо-Казахстанской области на контроль взяты 4 социальных объекта. На эти объекты выделено более 1,4 млрд тенге. Это строительство корта, ФОК, многоквартирного дома и тепличного комплекса.

Также Саян Ахметжанов отметил, что в стране действует проект «Дорога в бизнес». Его главная цель-защита прав субъектов предпринимательства и устранение коррупционных рисков. На сегодня в рамках проекта решено 580 вопросов, оказана помощь 25 тысячам предпринимателей. Высокий показатель и в Северо-Казахстанской области.

АЙДОС ЖУНУСОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ СКО:

— В этом году проведено более 20 встреч с субъектами бизнеса. Мы посетили все районы. Еженедельно анонсировали встречи, это дало положительный результат. По итогам работы определили крупные проблемы. Удалось защитить более 500 предпринимателей.

Защита прав и интересов предпринимателей — одна из основных задач деятельности Палаты предпринимателей. В этом году в филиал поступило 114 обращений по защите прав. Из них больше половины решены положительно. Сумма защищенного права собственности составила -267 млн тенге. Но есть еще проблемы, которые необходимо решить.

ЖЕНИС КАЗИЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОБЛАСТНОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

— Вопрос, который требует оперативного решения-это вопрос возврата ндс. В Северо-Казахстанской области 4,5 млрд тенге размер невыплаченных по возврату суммы ндс. Вторая проблема-нехватка кадров. В развитые времена растет спрос на технические специальности. А в сельском хозяйстве и агрохозяйстве не хватает таких специалистов, как сварщик, ветеринары.

В ходе расширенного заседания североказахстанцы также задали волнующие вопросы.

АЙГЕРИМ КЕРЕЙБАЕВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

— В нашем регионе есть дети, которые нуждаются в особом уходе. Им нужна реабилитация. Записаться в областную детскую больницу сложно, приходится приглашать специалиста из Астаны. В городе есть заброшенные дома, здания. Их можно было бы отремонтировать и открыть отличный центр. Какую помощь вы могли бы оказать в этой связи?

По словам представителя Палаты предпринимателей, решение по этому вопросу будет принято позже. В целом, в ходе совещания обсуждены такие актуальные вопросы, как развитие и поддержка предпринимательства. Речь шла также о способах борьбы с коррупцией. Глава региона отметил, что Северо-Казахстанская область входит в число регионов с низким уровнем коррупции и поручил добиться еще лучшего результата.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/