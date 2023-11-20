Пожилую пару спасли полицейские из горящей квартиры

Выбраться из задымлённой квартиры помогли двум пенсионерам патрульные полицейские. В воскресенье во время дежурства в микрорайоне «Жас оркен» Жанибек Ануарбеков и Канат Балтабаев заметили дым в двухквартирном доме по улице Иртышской. Незамедлительно они сообщили о возгорании пожарным, а сами поспешили на помощь.

ЖАНИБЕК АНУАРБЕКОВ, инспектор службы батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— Во время несения службы, около 11 часов утра в районе ДСР частного сектора заметили сильный дым. Прибыв на место, заметили, что говорит частный жилой дом. Совместно с напарником, старшиной полиции Канатом Балтабаевым зашли в частный дом, где вытащили газовый баллон и пожилых людей — дедушку и бабушку около 70-71 года.

Пожарные оперативно устранили очаг возгорания. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушения пожарной безопасности при эксплуатации электросетей. Благодаря быстрой работе полиции и спасателей никто не пострадал.

СЕРГЕЙ КОРОЛЁВ, житель г. Петропавловска:

— Ну, поблагодарить в первую очередь хочу полицейских ребят. Помогли, вывели родителей моих. Спасибо им большое. Родители были дома, старенькие люди, пенсионеры. Ребята вовремя подъехали, отреагировали. Вывели родителей, отключили газовый баллон.

После окончания работ огнеборцев Жанибек Ануарбеков и Канат Балтабаев продолжили несение службы по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности на закрепленном маршруте.

Валерия Сиваш