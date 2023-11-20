Полностью восстановят электричество в районах через три дня

Мокрый снег и сильный ветер с понижением температуры воздуха привели к обледенению линий электропередачи и изломах на опорах. Напомним, в субботу целые сутки в регионе была метель, выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды 217 населённых пунктов остались без электричества. Это 33 тысячи абонентов в районах М. Жумабаева, Аккайынском, Кызылжарском, Мамлютском, Жамбылском, Есильском, Тимирязевском и Шал акына.

АЛЕКСАНДР ЧЕКУЛАЕВ, генеральный директор АО «Северо-Казахстанская РЭК»:

— Обстановка на текущий период по области такова: мы восстановили электроснабжение в полном объёме. Это у нас Жамбылский район, Благовещенская зона, Мамлютская зона, Соколовская зона. Сейчас бригада работает у нас в районах Магжана Жумабаева, Аккайынском, Тимирязевском, Шал акына и Есильском. Плюс в Корнеевской зоне бригада также работает. Из города Петропавловска также направлены бригады в Аккайынский район для установления схем учета. Очень большое количество обрывов линий. Дополнительно отправили 4 бригады.

Наиболее сложное технологическое нарушение зафиксировано в РЭК «ПТЭЦ-2-Булаево-нефть» — повреждение опоры. На месте работают три бригады в составе 15 человек, 6 единиц техники. Этой опоре почти 60 лет, хотя срок её эксплуатации — полвека. Реконструкция, замена изоляции была проведена в 2015 году. На данной опоре 6 проводов, вес каждого — 300 килограммов плюс образование наледи. Всё это значительно превысило проектные параметры линий.

АЛЕКСАНДР ЧЕКУЛАЕВ, генеральный директор АО «Северо-Казахстанская РЭК»:

— Сейчас мы находимся на данном повреждении «ПТЭЦ — 2 — Булаево-нефть». Произошло падание верхней части опоры. Запитали станцию М.Жумабаева сегодня ночью и со стороны «Кокшетау Энерго» по кольцам, сейчас также работы производятся по восстановлению схем через внутренние кольца нашей подстанции, напряжение поэтапно подаётся.

Все выходные работал штаб по линии департамента по ЧС, было организовано дежурство. Все социальные объекты находилсь под контролем, отметил заместитель акима области Рустем Курманов.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Мы не допустили заморозки социальных объектов. Все больницы, в том числе реанимации, все школы были обеспечены резервным питанием. Отопительный сезон идет по плану. Через штаб вовремя ограничили дорожное движение, держали координацию по подключению, по устранению аварии. По состоянию на 9.00 утра понедельника у нас порядка 110 сёл находятся без света, но через каждые полчаса подключают по три — четыре села. Сначала светового периода работа ускоряется. Самая сложная ситуация по району М. Жумабаева. На 9.00 утра здесь 45 сёл были без электроэнергии. Мы провели работу с российской стороной. На 3-4 дня они обеспечат.

По состоянию на утро понедельника без света оставались 7 тысяч абонентов.

В «СК РЭК» с пониманием просят отнестись к сложившейся обстановке. Все бригады работают в усиленном режиме. Свет появится в домах североказахстанцев в течение трех дней, если, конечно, погода снова не удивит.

Камилла Карим