Алихан Смаилов встретился с представителями Pfizer для обсуждения реализации инвестиционных проектов

Премьер-министр Алихан Смаилов встретился с представителями Pfizer, Lasselsberger Group и Al Rajhi International for Investment (RAII). Премьер-министр подчеркнул важность реализации инвестиционных проектов, включая локализацию производства вакцины Prevenar 20. За годы применения вакцины Prevenar 13 в Казахстане замечено снижение заболеваемости пневмонией у детей на 50%. Также обсуждались планы Pfizer открыть новый региональный офис в республике для охвата рынков Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Встречи также касались строительства заводов Lasselsberger Group для производства стройматериалов и обсуждения сотрудничества с Al Rajhi International for Investment в сфере сельского хозяйства.

По итогам обсуждений подписано 26 меморандумов и коммерческих документов об инвестициях на общую сумму $1,6 млрд.