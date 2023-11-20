Актёры шымкентского театра кукол посетили Петропавловск с гастролями

Петропавловск с гастролями посетил шымкентский городской театр кукол и юного зрителя. В этом году ему исполняется 40 лет. Для юных североказахстанцев на двух языках актёры подготовили 4 увлекательных спектакля.

МАКПАЛ МАЛДЫБАЕВА, художественный руководитель театра кукол и юного зрителя, г. Шымкент:

— Сначала в рамках гастролей мы посетили город Кокшетау. Там мы пробыли около 5 дней. Теперь приехали в Петропавловск. Привезли 4 спектакля — на русском и казахском языках. Покажем такие спектакли, как «Үй таңдаған лақ» А. Файзуллаева, «Маша и Медведь» М. Садовского, «Давай вместе поиграем!» Смирнова.

Шымкентский городской театр кукол и юного зрителя сотрудничает с областным кукольным театром в рамках меморандума об установлении культурных связей между регионами. Недавно актеры североказахстанского театра кукол приняли участие в I Международном фестивале «Puppetland», который проходил в городе Шымкенте.

ГРИГОРИЙ ЛАЙКО, главный режиссёр областного театра кукол:

— К нам они приехали впервые. У нас обменные гастроли. В рамках 40-летия их замечательного театра шымкентский театр кукол проехал уже около 28 городов и приехал к нам. Мы его очень ждали. Сами по себе обменные гастроли — это очень важно, потому что это обмен опытом как на профессиональном уровне, так и на уровне зрителей, чтобы зрители могли соприкасаться с искусством других регионов, других городов, чтобы можно было понять, как живут другие города, какая у них культурная жизнь, чтобы ее обогащать, делать единой и целостной.

Областной театр кукол поддерживает тесную связь с коллегами и из других регионов республики, выезжает в соседнюю Россию. На этой неделе наши актёры со спектаклем «Серебряное копытце» посетят город Курган.

Валерия Филатова