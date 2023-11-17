Вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев предложил разработать профессиональный стандарт для медицинских работников по работе с искусственным интеллектом

“На сегодняшний день медицинским работникам нужно уже уметь пользоваться инструментами искусственного интеллекта, теми или иными цифровыми технологиями. Прорыв в искусственном интеллекте именно в здравоохранении в последнее время полностью изменил ситуацию. Это стало вызовом и приоритетной задачей для создания нового класса медработников. Те студенты, которые сейчас обучаются в медицинских вузах, должны параллельно уметь обучаться инструментам искусственного интеллекта, и уметь работать с цифровыми технологиями”, — сказал вице-министр, выступая на конференции о внедрении цифровых технологий в HR в Астане.

По его словам, сегодня организации высшего образования в стране качественно обновили свои программы и значительно расширили сеть именно междисциплинарных научно-образовательных партнерств.