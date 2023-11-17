В НИШ провели стажировку для заместителей директоров школ

В Назарбаев Интеллектуальной школе организовали стажировку для заместителей директоров школ области. В течение недели педагоги перенимали опыт работы преподавателей одного из ведущих учреждений. Программа охватила разные аспекты, направленные на развитие и оптимизацию образовательной среды в регионе.

ГУЛЬМИРА САТАНОВА, заместитель директора НИШ г. Петропавловска:

— В рамках программы стажировки мы ознакомили наших коллег с основными подходами к управлению качеством образования, созданию комфортной, психологический, безопасной образовательной среды, подходом к развитию исследовательских навыков учителей, учащихся. Я думаю, что данная стажировка была насыщенной.

Стажировку проходили заместители директоров школ из районов Шал акына, Уалихановского, а также городских гимназий и лицеев. В их числе — завуч школы-гимназии «Бэст».

ОЛЬГА ЛОМЗЕВА, завуч школы-гимназии «Бэст»:

— В чем заключается цель нашей стажировки? В течение трех этапов мы обучались, получили теоретические знания для будущих руководителей. И в рамках данной стажировки мы должны были посмотреть работу директора школы, заместителей директора, как выстроена команда, какие направления охватывает административный корпус. И вот через данные направления мы должны были увидеть, как вообще выстроена система НИШ.

Стажировка проходила в рамках проекта кадрового резерва «1000 лидеров изменений в образовании». Впереди учителей ждет собеседование в министерстве просвещения и, возможно, в дальнейшем они станут директорами школ.

Анна Потеряева