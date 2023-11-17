Социальная ответственность бизнеса в селе Нежинке района им. Г. Мусрепова

Диана Батыкова родилась и выросла в районе им. Г. Мусрепова. После получения образования вернулась в родную Нежинку продолжать дело своего отца Мурата Джумабекова. Сегодня она — директор агроформирования «Нежинка-Ерке». И, надо сказать, социальными вопросами занимается ничуть не меньше, чем производственными.

ДИАНА БАТЫКОВА, директор ТОО «Нежинка-Ерке», район им. Г. Мусрепова:

— Наше предприятие занимается сельским хозяйством, у нас есть посевные площади, у нас есть небольшая молочная ферма. Доим мы 500 голов, сеем мы примерно 19 тысяч гектаров. Мы очень много вкладываем в социальную сферу, у нас очень развита социальная сфера.

Большое внимание предприниматели уделяют созданию условий для детей. За счёт ТОО построили детский сад, сделали ремонт в средней школе. В данный момент активно занимаются строительством детской площадки: установили качели, есть футбольное поле, место для игры в баскетбол. В планах открыть летнее кафе. Ежегодно выпускники школы и детского сада получают подарки от товарищиства.

ДИАНА БАТЫКОВА, директор ТОО «Нежинка-Ерке», район им. Г. Мусрепова:

— Еще я очень сильно хотела поставить для взрослого поколения, которое будет ждать детей, пока они поиграют на детской площадке, поставили для них столики с нардами, столики с шахматами, чтобы они могли играть и проводить турниры среди взрослого населения.

В Нежинке есть своя футбольная команда и команда по дзюдо. Дети активно участвуют в областных и республиканских соревнованиях, занимают лидирующие места и имеют много кубков и наград. Форму для спортсменов тоже приобретают при поддержке ТОО. Заказывают в ателье и шьют всё по олимпийскому стандарту. Для занятий спортом построили небольшой спорткомплекс со своим хоккейным кортом, тренажерным залом, бильярдом.

ДИАНА БАТЫКОВА, директор ТОО «Нежинка-Ерке», район им. Г. Мусрепова:

— Мы полностью обеспечиваем наших дзюдоистов. И форма, и все их путешествия по Казахстану, участие в соревнованиях. По всей области и по всему Казахстану они ездят и мы полностью берем расходы на себя. И проживание, и питание, и полностью форма, нашивки и так далее, оплата тренера, его работу.

Специалисты в населённом пункте востребованы, поэтому для них создаются комфортные условия проживания. На предприятии работают более 300 человек. И в коллектив регулярно приходят новые специалисты. Для приезжих существует программа, по которой выдается меблированный дом. Мадина Тельман с семьей переехала из Сергеевки. Её муж работает тренером по дзюдо. Полгода назад получили новый дом. Говорит, очень нравятся условия и отношение руководства.

МАДИНА ТЕЛЬМАН, учитель английского языка Нежинской средней школы, район им. Г. Мусрепова:

— Мы здесь проживаем уже 4 года, 5-й год пошел. ТОО нам предоставило буквально с первых дней абсолютно все. Мы первое время жили в двухэтажках. В конце мая мы переехали сюда в дом. Можно сказать, что сюда мы заехали только со своими вещами, с посудой. Абсолютно полностью под ключ был изготовлен дом. Все, что находится в доме, относится к ТОО. Вся техника, мебель. Можно сказать, что мы живем как в городе, только в деревне. Здесь есть абсолютно все условия: центральное отопление, детский садик, что немаловажно для работающих.

На ферме товарищества содержат 550 голов КРС. В дальнейшем планируется расширение территории для 900 голов. После тяжелого рабочего дня работники могут посетить баню, которую в этом году полностью реставрировали. Кстати, для работников предприятия и их детей предусмотрено бесплатное посещение любого объекта ТОО, будь то баня, столовая или же спортивный комплекс. В этом году товариществу «Нежинка-Ерке» исполнилось 25 лет. Руководитель полна сил и энергии, чтобы и дальше развивать дело, трудиться на благо сельчан. За значимый вклад в развитие села Диана Батыкова стала победителем областного конкурса «Парыз». И в скором времени поедет в столицу, чтобы принять участие в республиканском этапе.

Валерия Сиваш