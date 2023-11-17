Каждое третье воскресенье ноября — День работников сельского хозяйства

Плодородная земля, трудолюбивые люди, бескрайние богатые поля — всё это Северо-Казахстанская область, которая лидирует по производству сельхозпродукции. В нашем регионе более 5 тысяч производителей сельхозпродукции. Сегодня профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым у нас на столе есть хлеб, молоко, мясо. Глава области Гауез Нурмухабетов поздравил аграриев и отметил важность их работы.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Дорогие труженики села! Главный праздник осени — это не только подведение итогов большой и напряженной работы, но и прекрасная возможность сердечно поблагодарить вас за самоотверженный труд и любовь к своей земле, обеспечение продовольственной безопасности всей страны. Сельское хозяйство всегда занимало особое место в экономике региона. И оно является гордостью нашей области.

Аким области отметил заслуги людей, которые отдали значительную часть своей жизни, труда, энергии, энтузиазма работе в агропромышленном секторе.

Огромные усилия стоят и за спиной простых рабочих-механизаторов.

СЕРГЕЙ ЛОХАН, механизатор:

— Пришел после армии в 1983 году, сразу механизатором работал, потом в гараж ушел на машину, год поработал, снова механизатором. Я сравниваю, как я на комбайне работал, на белорусах работал, а эта техника — вот так можно сидеть, в галстуке. А раньше да, пыль, жара, холод.

Этот год выдался очень сложным для хлеборобов всей страны. Аграрии страдали и от засухи, и от дождей. Несмотря на это, в нашей области собрали 3,7 млн тонн зерна, а это более 20 % валового сбора по всей стране. Также аким области напомнил об успехах в других направлениях аграрной сферы.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана этого года особо отметил опыт Северо-Казахстанской области в строительстве товарно-молочных ферм. И одним из которых является как приоритет дальнейшего развития молочного производства нашей республики.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Анна Богословская