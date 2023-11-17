Глава государства принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека и рассмотрел ключевые инициативы в области образования и науки

Президенту была представлена Концепция развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, а также нововведения, включая увеличение стипендий для бакалавров, магистров и докторантов, повышение заработной платы преподавательского состава и сокращение дефицита мест в общежитиях. Также были озвучены планы по развитию инфраструктуры высших учебных заведений и внедрению цифровых технологий в образование.

Главу государства проинформировали об успехах Казахстана в мировом образовательном пространстве, включая участие в рейтингах QS и Times Higher Education, а также о новых технологиях получения селена, открывающих перспективы для экспорта этого металла.

В заключение, Президент выдал поручения по дальнейшему улучшению образования, поддержке инноваций и развитию научных исследований.