Аким Акжарского района выступил с отчетом на площадке РСК

Об итогах и планах социально-экономического развития Акжарского района на брифинге региональной службы коммуникаций отчитался его аким Канат Калиев. В текущем году работали и старались повышать показатели во всех сферах. Отрадно, что решили вопрос с плохими дорогами: 10 проектов, более 60 км нового полотна.

КАНАТ КАЛИЕВ, аким Акжарского района:

— В селе Майском работы завершены, освоено 280 млн тенге. По селу Ленинградскому работы завершены на сумму 377 млн тенге. По 2-годичным проектам на сегодня начаты работы. В селе Горьковском в этом году было выделено 50 млн тенге. Также в селе Уялы проект 2-годичный, в этом году было выделено 35 млн тенге.

В отрасли горнодобывающей промышленности в районе действуют 7 предприятий по производству высококачественного щебня и 2 предприятия по производству кварцевого песка.

КАНАТ КАЛИЕВ, аким Акжарского района:

— За этот год объем промышленности составил 892,6 млн тенге.В горнодобывающей промышленности объем за январь -октябрь 2023 г. составил 497,1 млн тенге.В обрабатывающей промышленности за январь -октябрь 2023 года объем составил 135,7 млн тенге. На следующий год мы планируем открытие маслозавода «Flaxseed Oil KZ», проект строительства завода по переработке льна мощностью 36 тысяч тонн в год. Стоимость проекта 3 млрд тенге.

В районе активно работают по возврату неиспользуемых земель и увеличению пастбищных угодий.

КАНАТ КАЛИЕВ, аким Акжарского района:

— За последние 3 года возвращено в государственную собственность земель на площади 92 750 га. В текущем году возвращено в государственную собственность земель на площади 29 011 га. По итогам принятых мер в прошлых годах в категорию земель населенных пунктов дополнительно закреплено пастбищных угодий на площади 29786,2 га. На сегодня ведутся работы по закреплению пастбищных угодий за населенными пунктами района на площади 58 793 га.

На 2024 год запланирован ряд проектов в сфере здравоохранения: капитальный ремонт входной группы поликлиники районной больницы. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется строительство 4 медицинских пунктов.

Камилла Карим