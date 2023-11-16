В прокуратуре СКО состоялось заседание фронт-офиса по сопровождению инвестиционных проектов

По поручению Касым-Жомарта Токаева прокуратура курирует права предпринимателей в реализации инвестиционных проектов. В нашей области их 64, общая сумма составляет 684 миллиарда тенге. Проблемы разные: не выделяются государственные средства, земельные участки, затягивается оформление разрешительных документов.

МАРАТ АЮПОВ, руководитель управления прокуратуры СКО:

— По всем этим проектам закреплены сотрудники прокуратуры. В настоящее время по области имелось два проблемных вопроса инвесторов, которые были разрешены мерами надзора прокуратуры. Кроме того, один проблемный кейс на стадии разрешения.

Помощь бизнесменам — важный процесс для государства. Предприятия создают новые рабочие места, улучшают благосостояние региона.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— Планируется создать в рамках этих инвестпроектов 6,5 тысяч рабочих мест. Акимат является частью трехуровневой системы привлечения инвестиций. Мы работаем по принципу одного окна, то есть каждого инвестора сопровождаем. Те проблемы, которые возникают в процессе реализации инвестиционного проекта, мы берем на мониторинг и совместно их решаем. Сейчас совместно с прокуратурой мы отрабатываем ряд вопросов, их порядка шести.

На собрании фронт-офиса владельцы бизнеса смогли озвучить сложности, с которыми сталкиваются. Среди успешно разрешенных проблем — помощь в подключении к электричеству. Инвестор ТОО «ATM Petropavl Hospital» не мог получить доступа к электроэнергии из-за отсутствия подстанции, но прокуратура смогла разрешить ситуацию. Областной акимат получил рекомендацию о строительстве подстанции. Палата предпринимателей «Атамекен» также держит ситуацию на контроле.

Анна Богословская

