В Петропавловске устанавливают новые дорожные знаки со светодиодной подсветкой

С начала года на дорогах области совершено 327 дорожно-транспортных происшествий, из них 113 связаны с наездами на пешеходов — практически каждое третье. При этом только в 25 случаях пешеходы были виновниками аварий. Помимо рейдов, направленных на повышение водительской дисциплины, стражи порядка работают над улучшением дорожно-транспортной инфраструктуры. Её состояние — один из факторов безопасности движения. С прошлой недели на оживлённых улицах Петропавловска возле учебных заведений и мест массового скопления людей начали обновлять дорожные знаки.

Сергей Брыксин, старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО:

— Для обеспечения безопасности детей ДП совместно с акиматом проводится работа по улучшению условий дорожного движения. На дорожной сети областного центра установлено 46 пешеходных переходов, оборудованных активными дорожными знаками со светодиодной подсветкой. В настоящее время проводятся работы по обновлению дорожных знаков на активные светодиодные на 10 пешеходных переходах.

Светодиодная подсветка делает знаки более заметными в тёмное время суток, в любую погоду. Это особенно актуально зимой, когда учащиеся первой смены идут на занятия, на улицах ещё темно.

Кенжебай Мукатаев, житель г. Петропавловска:

— Дорожные знаки поставили и пешеходный переход сделали, сейчас всё нормально, дети идут, больше внимания обращают, когда моргает и горит, ночью особенно. Ну, хорошо сделали, потому что у нас дети здесь ходят. У нас новые дома строятся, супермаркет стоит рядом, пешеходный переход очень нужен.

Полицейские и представители областного акимата ведут совместную работу по улучшению условий дорожного движения. Перед новым учебным годом возле школ и колледжей было установлено 15 дополнительных искусственных неровностей, на дорогах регулярно появляются новые, ремонтируются действующие знаки, наносится дорожная разметка.

Камилла Карим

