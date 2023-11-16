О росте экономики страны в 2023 году заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов

“События последних лет оказали колоссальное влияние на глобальную и региональные экономики. Несмотря на эти вызовы, экономика Казахстана адаптировалась к внешним условиям и вышла на траекторию устойчивого роста. Рост экономики за 10 месяцев 2023 года составил 4,9%. Наблюдается положительная динамика по основным отраслям. Инвестиции в основной капитал увеличились на 12,6% и составили 13,3 триллиона тенге. Благодаря действиям Правительства и Национального Банка инфляция замедлилась до 10,8%, то есть в 2 раза. Перед нами стоит задача по дальнейшему снижению уровня инфляции”, — сказал Алихан Смаилов на первом Казахстанском форуме «Казсодержание 2.0».

По его словам, в рамках Комплекса мер по контролю и снижению инфляции одним из главных направлений является увеличение объемов отечественного производства.