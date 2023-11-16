Конференция с участием педагогов военно-специальных дисциплин прошла в Петропавловске

О новых информационных технологиях в образовании и науке говорили на республиканской конференции педагоги военной кафедры Академии Национальной гвардии РК, их коллеги из Астаны, Костаная, Кокшетау и Алматы, а также преподаватели Kozybaev University.

БОЛАТ СМАГУЛОВ, начальник цикла воспитательной и социально правовой работы Академии Национальной гвардии РК:

— На данной конференции будут обсуждаться вопросы применения информационных технологий в современном обучении курсантов. Конечно, на сегодня информационные технологии используются, но мир так быстро развивается, то есть педагогический процесс должен параллельно тоже с ним перестраиваться. Поэтому по данному направлению докладчики будут вносить свои предложения, в конце конференции мы придем к одному выводу. В будущем все эти выводы будут использоваться в работе.

Современные цифровые технологии и коммуникации полностью меняют организацию учебно-воспитательного процесса. Благодаря инновациям повышается качество образования, информация, полученные знания воспринимаются по-другому, таким образом развивается система непрерывного образования. Что-то педагоги уже давно применяют на практике,наряду с этим следят и за внедрением новейших технологий.

ЖАНБАТЫР САРТАЕВ, доктор медицинских наук, профессор академии военных наук РК и РФ:

— Использование новых информационных технологий в образовательном процессе и научной деятельности не теряет своей актуальности, а из года в год набирает свои обороты. Информационные технологии особенно в высшем образовании в настоящее время являются необходимым условием перехода казахстанского общества к информационной цивилизации.

В штате Академии Национальной гвардии РК порядка 100 педагогов. Обучаются около 1000 курсантов.

Камилла Карим