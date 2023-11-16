Аким Аккайынского района выступил с отчетом на площадке РСК

Об итогах и планах социально-экономического развития Аккайынского района на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал его глава Рустем Елубаев. По его словам, год выдался плодотворным. Большой акцент сделали на поддержке предпринимателей, аграрной сферы. Молока произвели в объеме 50 тысяч тонн. В следующем году планируют этот показатель повысить до 60-ти тысяч. В своем докладе Рустем Елубаев подробно остановился на реализации программы «Ауыл — ел бесігі».

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— По программе «Ауыл — ел бесігі» будут реализованы 3 проекта. В этом году капитальный ремонт был проведен в Полтавской и Рублевской средних школах. Сейчас реализуем проект Дома культуры в селе Аралагаш.

Жители района заинтересованы заниматься бизнесом. Поступает много заявок на участие в различных программах государственной поддержки.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— По программе «Бизнес бастау» в этом году в онлайн-режиме отучились 57 человек. Из них 31 человек успешно защитил свои проекты, 14 получили гранты.

Наряду с положительными изменениями есть и проблемы. По-прежнему наблюдается дефицит врачей. Требуются невролог, кардиолог и два врача общей практики. Еще один вопрос — обеспечение жителей райцентра чистой питьевой водой в летний период. Следующей осенью его решат, подчеркнул Рустем Елубаев.

Камилла Карим