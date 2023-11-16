5 осуждённых женской колонии получили возможность обрести крышу над головой

В женской колонии ведётся активная работа по постановке на учёт осуждённых, нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда. Все правила им разъясняют на месте. Сначала необходимо написать заявление. Затем с помощью сотрудников учреждения они проходят остальные этапы. Всё осуществляется через веб-портал электронного правительства. Стоит отметить, что данная работа проводится впервые в уголовно-исполнительной системе области.

ОКСАНА ВЫШАР, заместитель начальника учреждения №50 ДУИС СКО:

— В целях социальной адаптации и ресоциализации осуждённых после освобождения администрацией учреждения проведена планомерная работа по постановке осуждённых, находящихся в учреждении, на жилье. Рассмотрели категории осужденных: матери-одиночки, многодетные матери, пенсионеры. Поставили в очередь на жилье 5 человек. Работу мы дальше продолжаем, потому что считаем, что после освобождения в целях профилактики повторных преступлений данная работа необходима.

Находиться в местах лишения свободы психологически тяжело. Обычно после освобождения картина не меняется. Появляются проблемы с адаптацией к новой жизни, возникают вопросы материального характера. Однако, теперь у осужденных есть шанс пройти этот период без последствий и осложнений.

ЛЮБОВЬ ДЕМЧЕНКО, осуждённая учреждения №50 ДУИС СКО:

— Я хочу выразить свои слова благодарности учреждению №50, нашей администрации, за то, что поставили меня в очередь на жилье. За то, что была возможность открыть банковский счет. Я завтра освобождаюсь. У меня все хорошо. Очень рада. Мне не надо будет бегать, хлопотать с бумагами. Все уже готово.

В женской колонии наказание отбывают более 250 женщин. Большинство из них трудоустроены. На территории имеется швейный цех. Его работницам начисляется заработная плата. Это также стало возможным благодаря инициативе администрации учреждения. Этим летом каждой осужденной открыли собственный счет в «Отбасы банке».

Валерия Филатова