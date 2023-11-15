Состоялся областной этап конкурса молодых педагогов «Дебют»

Областной этап конкурса молодых педагогов «Дебют» прошёл в школе-лицее «Дарын». Участие в нём приняли 28 учителей с общим стажем работы до 3 лет. Айзада Хасенова работает учителем начальных классов уже год. Говорит, что ни разу не пожалела о выборе профессии.

АЙЗАДА ХАСЕНОВА, учитель начальных классов школы-лицея «Дарын»:

— Честно говоря, данное желание у меня возникло еще в начальной школе. Примером послужила моя первая учительница Елена Ивановна. Я смотрела на нее с таким восхищением и говорила: «Вот когда я вырасту, я буду такой же, как она. Сегодня я буду проводить открытый урок по познанию мира во втором классе, предусмотрена работа в группах. Я использую новые технологии, которые будут направлены на развитие познавательного интереса у младших школьников».

Конкурс проводился по разным направлениям: дошкольное образование, естественно-математическое и общественно-гуманитарное. Цель — выявить творческий потенциал молодых педагогов и создать условия для дальнейшего совершенствования педагогического мастерства.

БАЛЕРКЕ САДУАКАСОВА, и.о. заместителя директора школы-лицея «Дарын»:

— На открытых уроках математики, естествознания, английского языка, казахского языка, истории Казахстана молодые педагоги используют новые методы, наглядные пособия, приёмы и технологии. По решению жюри лучшие молодые специалисты первого тура будут защищать свои педагогические, авторские идеи 24 ноября во втором туре.

Отборочный городской этап заключался в написании эссе. Конкурс «Дебют» проводится второй год подряд. Проводят его и в других школах. Победителям и призёрам конкурса вручат дипломы 1, 2 и 3 степени, а также ценные подарки.

Валерия Сиваш