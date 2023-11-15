Паралимпийцы СКО вернулись с IV Азиатских Пара игр в Китае: спортсменов поздравил глава региона

Четвертые Азиатские Пара игры в этом году прошли в Ханчжоу. В них принимали спортсмены из 43-х стран. Среди тех, кто защищал честь Казахстана, были три североказахстанских спортсмена — Сергей Харламов, Иван Залезняк и Евгений Орлов. Они выступали в дисциплинах по толканию ядра, метанию диска и прыжкам в длину, а также в беге на дистанцию 100 и 400 метров. Каждый из пара легкоатлетов вложил в это колоссальные силы и труд – несмотря на сложности, один из земляков вернулся с бронзовой медалью.

Пара легкоатлет Иван Залезняк представлял регион в толкании ядра. Спортсмен в борьбе за победу завоевал почетную бронзу, тем самым, повторив свой успех Азиатских Пара игр 2018 года. 43-летний североказахстанец, безусловно, рад

победе.

Иван Залезняк, бронзовый призер IV Азиатских Пара игр:

— Спортом я занимаюсь где-то около 10 лет, даже больше, наверное. В Китае, Хачжоу, там все красиво, все хорошо организовали. Мне очень понравилось вообще, хорошая страна. Это мои вторые Азиатские игры. Первые Азиатские игры были в Джакарте, Индонезия. Там я тоже третье место занял.

Евгений Орлов в соревнованиях по метанию диска занял пятое место. Сергей Харламов, показал себя в беге на дистанцию 100 и 400 метров. Тренер Дмитрий Клеев работает со спортсменами 5 лет. Говорит, за

это время без трудностей не обошлось, но пара атлеты благодаря своему упорству их преодолевают, покоряя новые вершины.

Дмитрий Клеев, тренер:

— Можно было дотянуть, конечно, и до серебряного призера, чтобы был серебряный призер. Немножко не хватило, было волнение. Но я считаю, что достойно выступили. Трудности подготовки бывают. Каждый индивидуален, у каждого свое заболевание. Поэтому к каждому индивидуальный подход. У здоровых можно групповые занятия проводить, а тут уже индивидуальный идет подход, каждому специальные средства находим и специальную методику вырабатываем.

Глава СКО поздравил спортсменов и поблагодарил тренеров за проделанный труд. Гауез Нурмухамбетов поделился с присутствующими, что ему повезло стать свидетелем этих выдающихся спортивных результатов региона. Аким вручил бронзовому призеру благодарственное письмо и сертификат на сумму 750 тенге, пожелал крепкого здоровья и удачи в будущих свершениях.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Хочу сказать спасибо за то, что вы своим примером влияете на судьбы других ребят. Вы действительно настоящие бойцы жизни. Равняясь на вас, люди открывают в себе уверенность и потенциал, стремятся к новым вершинам. Отдельные слова благодарности мы говорим сегодня тренерам. Подготовка паралимпийцев — это большой труд наших тренеров. Я уверен, впереди у наших спортсменов большие перспективы в спорте, а их имена мы еще не раз услышим в числе победителей и призеров престижных соревнований.

На IV Азиатских Пара играх Казахстан завоевал 41 медаль, среди них — 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовая. В итоговом зачете спортсмены заняли одиннадцатое место. Это лучший результат в истории участия казахстанских паралимпийцев в Азиаде.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

