Национальный банк РК презентовал новую серию банкнот национальной валюты

Национальный банк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах «Сакского стиля» и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 000 тенге будет доступна уже к концу этого года, сообщают в банке. Дизайн банкнот обновляется в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества, а также популяризации культурных ценностей и истории страны. В период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального банка, АО «Казпочта» и банков второго уровня. После завершения периода параллельного обращения все банки и «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Национального банка – бессрочно.



Камилла Карим