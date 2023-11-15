Национальной валюте тенге — 30 лет

Тенге — одна из самых красивых валют. Об этом не раз говорили казахстанские и мировые эксперты. В 2011 году лучшей была признана банкнота номиналом 10 тысяч тенге. Далее — пятитысячная купюра. Лучшими новыми банкнотами считали 2007-го, 2011-го и 2012 годов выпуска. Помимо оригинального дизайна тенге считается еще и одной из самых устойчивых валют.

САЛТАНАТ КАЖЕКОВА, директор по розничному бизнесу БВУ:

— На сегодня тенге — это единственный в мире денежный знак, который печатается на двух языках: казахском и русском. Также наш тенге имеет 18 степеней защиты и входит в число самых защищенных валют в мире. Также вклады в нашей национальной валюте являются самыми высокодоходными. Эффективная ставка вознаграждения по сберегательным вкладам достигает 16%, по срочным вкладам — от 15%, что на порядок больше, чем ставки в иностранной валюте. Также хочу сказать, что размещенные в национальной валюте вклады до 20 млн тенге защищены фондом гарантирования, что также является очень хорошим показателем и вызывает большое доверие у населения для размещения вкладов в тенге.

По словам работников финансовой сферы, сегодня большую часть вкладов население размещает именно в тенге. Наша съемочная группа поинтересовалась у горожан, в какой валюте они предпочитают хранить свои сбережения.

— Мне нравится в тенге держать, потому что, ну, это наша валюта. Я доллару и рублю не доверяю. В тенге держу депозиты.

— К тенге положительно относимся. У нас хорошая валюта. Пользуемся тенге, нравится.

— Депозиты в тенге, потому что думаем,что надежнее. Остальные валюты скачут сильно.

— Тенге — стабильная валюта, всегда доверяем, потому что живем в Казахстане, пользуемся тенге, другими валютами тоже пользуемся, но реже.



Камилла Карим