Младший состав команды «Куаныш» занял 3 место на чемпионате республики

Неделю назад в области прошел чемпионат Казахстана по волейболу. Участвовал в нём младший состав клуба «Куаныш» — девочки от 14 до 15 лет. Соревновались 17 команд со всей страны. В результате североказахстанцы взяли бронзу. По мнению тренера, это хороший результат. За время соревнований волейболистки провели 7 матчей. Они обыграли 6 команд и проиграли только одной — команде из Усть-Каменогорска.

ОЙРАТ ЕРКЕНОВ, тренер младшего состава ВК «Куаныш»:

— Эти девочки все тренируются на базе спорт-интерната в городе Петропавловске. Проводят двухразовые тренировки. В данное время за два года это у нас самый хороший результат. Мы до этого на этих чемпионатах были 5-ми из 20-ти команд. Буквально на летнем чемпионате Казахстана мы этой же команде уступили и заняли 5-е место. На это раз у нас получилось поднять еще на две ступени выше и заняли 3-е место.



Валерия Сиваш