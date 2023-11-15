Квест-викторину среди сотрудников банков провели в областной библиотеке

В областной универсальной научной бибилиотеке имени Сабита Муканова прошла квест-викторина среди работников финансовой системы. 4 команды соревновались на знание истории тенге — национальной валюты Республики Казахстан.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Сегодня у нас 4 банка. Это «Halyk Bank», «Forte Bank», «Отбасы Банк» и «Банк ЦентрКредит». Они между собой будут обмениваться опытом и состязаться. Вопросы у нас составлены ко Дню национальной валюты, они будут на них отвечать. Приготовили мы им сегодня подарки. Тех, кто сегодня соревнуется, будем награждать за первое, второе, третье место и за активное участие. Подарки мы будем дарить каждому банку.

В каждой команде по три человека. Представители банков по очереди выбирают категорию вопросов и соответствующее количество баллов. Подобные мероприятия ко Дню национальной валюты проводятся ежегодно. Молодые специалисты могут проверить свои знания и проявить лидерские качества, а также познакомиться поближе с сотрудниками других банков.

ЕЛЬНУРА КЕНБЕИЛОВА, заместитель директора отделения СКФ АО «Банк ЦентрКредит»:

— Поздравляю всех с праздником, с Днем нацинальной валюты! В данном мероприятии я участвую как представитель «Банка ЦентрКредит». В нашей команде 3 человека. Надеюсь, что мы сможем правильно ответить на все вопросы и победить в викторине.

15 ноября — очень важная дата в истории становления суверенного Казахстана. Ровно тридцать лет назад наша страна ввела в обращение собственную валюту — тенге. Это позволило успешно строить и развивать рыночную экономику. Сегодня национальная валюта является экономической основой независимости государства.

Валерия Филатова