«Аңсаған сәби» — шанс на материнство: сколько детей рождается с помощью ЭКО

Создать полную семью, в которой будут радовать дети, могут не все. Для семейных пар, которые по медицинским причинам не могут зачать ребенка естественным путем, есть выход — экстракорпоральное оплодотворение. В 2021 году Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить в семь раз количество квот на процедуру ЭКО. Это отличный шанс познать счастье материнства, так как стоимость искусственного оплодотворения может превышать миллион тенге.

ЕЛЕНА КАЛЮЖНАЯ, директор областного перинатального центра:

— До этой программы выделялось очень мало квот. На диспансерном учете бесплодные пары состояли в количестве около 700. И нам на год выдавалась 25-21 квота. Этого катастрофически не хватало. Президентская программа — это большая помощь для наших пар, которые страдают бесплодием. В этом году мы досрочно выполнили эту программу, в сентябре закрыли все квоты. В этом году было распределено 190 квот, пока родов из них нет, но 50 женщин вынашивают беременность.

По словам специалиста, количество бесплодных пар, состоящих на учете, уменьшилось по сравнению с прошлыми годами. Но получить квоту — это половина дела, для самой процедуры нужно обратиться в один из 27 центров оплодотворения, которых в нашей области пока нет, но для родов пары возвращаются в нашу область. Помогают нашим женщинам в этом специалисты перинатального центра.

НАТАЛЬЯ САЛОХИНА, руководитель блока неонатологии областного перинатального центра:

— В перинатальном центре работают 35 врачей, и в этом году благодаря молодым специалистам, которые пришли к нам после окончания резидентуры, мы закрыли всю нашу потребность. В этом году к нам пришли пять специалистов. Это два акушера-гинеколога, которые проходили резидентуру на нашей базе, мы уже их обучали, и два врача анестезиолога-реаниматолога, один неонатолог.

Нурлайына Тылеукулова работает в перинатальном центре акушером-гинекологом два месяца. Её смена длится 24 часа, за это время молодой врач принимает четыре-пять родов. Путь обучения у девушки был долгим: она отдала профессии мечты десять лет, но работа медика требует постоянного обновления знаний. Конечно, в призвании есть и свои любимые моменты.

НУРЛАЙЫНА ТЫЛЕУКУЛОВА, акушер-гинеколог областного перинатального центра:

— Операционный стол, аура операции для меня как личный вид терапии для себя. Если в сутки нет хотя бы одной операции, я себя некомфортно чувствую. Конечно же, это плановые операции, у экстренных операций есть свои сложности, а на плановой уже подготовленная женщина, мы знаем, с чем имеем дело.

За 10 месяцев текущего года в СКО родилось более четырех тысяч детей. Из них с патологиями, которые требуют лечения и наблюдения — около 300.

Анна Богословская



