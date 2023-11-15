12 проектов планируется реализовать в специалньой экономической зоне «Qyzyljar»

В областном акимате состоялось аппаратное совещание под председательством акима области Гауеза Нурмухамбетова. Началось оно с представления недавно назначенного руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела. Им стал Ержан Кулымбетов. Далее перешли к повестке дня. Обсуждали итоги работы и перспективы развития специальной экономической зоны «Qyzyljar». Из 13 действующих экономических зон по республике «QYZYLJAR» — одна из небольших по территории.

ИЛЬДАР ИСМАГУЛОВ, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— В СЭЗ имеется 4 подзоны. В настоящее время 1-я и 4-я подзоны заполнены на 100 процентов. А во 2-й зоне пустует земельный участок площадью 1,1 га со зданием 10400 квадратных метров. А в 3-й зоне 38,45 га земли пустуют. В настоящее время зарегистрировано 12 проектов. Общий объем инвестиций составит 287,3 млрд тенге. Сейчас работают 3 предприятия. Объем их инвестиций составил 19 млрд тенге. Создано 309 постоянных рабочих мест.

Вскоре в экономической зоне «QYZYLJAR» реализуют еще 6 проектов. Растет спрос на инвестиции в регион со стороны представителей зарубежного и отечественного бизнеса. В этом году немецкая компания «Reimann» планирует поэтапный запуск завода по производству прицепной сельскохозяйственной техники. Мощность проекта — 150 единиц в год. Рассказали на совещании и о планах на предстоящий год.

ДУЛАТ ШАРАПИДЕНОВ, и.о. руководителя управляющей компании СЭЗ «QYZYLJAR»:

— Помимо строительства новых предприятий в следующем году рассматриваются вопросы расширения территории экономической зоны. Глава региона поручил соответствующим руководителям обеспечить качественное и своевременное завершение проектов по прокладке инженерных сетей.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

Необходимо принять во внимание вопрос расширения территории СЭЗ «QYZYLJAR ». 3 предприятия, которые сейчас находятся на территории региона, за прошедшие 10 месяцев выпустили продукции на 63 млрд 600 млн тенге. В 3-4 подзонах региона неправильно проложены инженерные сети. Есть еще пробелы. И этот вопрос еще не решен. Интерес к нашему региону растет. Но большинство инвесторов просят полностью выдавать инженерные сети. Это просто вопрос тепла, воды и дороги. Никто не может запустить свои проекты, если эта проблема не будет решена. Так что покажите мне, как быстро решите эту проблему.

Вторая тема повестки дня-развитие здравоохранения. По словам руководителя профильного управления, рождаемость в регионе составила 1,6 %. Число новорожденных меньше умерших. Так, за прошедшие 8 месяцев родился 3791 ребенок, умерли 3890 человек.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В последние годы общая рождаемость в области снижается. И за прошедшие 9 месяцев в регионе зарегистрирована 1 материнская смертность. В прошлом году материнской смертности не было зарегистрировано. К сожалению, за прошедшие 9 месяцев погибли 37 детей в возрасте до 1 года. Однако, это на 2,7 % меньше, чем в прошлом году.

В области запланировано строительство 46 медицинских объектов, 8 из которых планируется открыть до конца года.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Также проводится масштабная ремонтная кампания на сумму порядка 2 млрд тенге. Она охватывает 27 лечебных учреждений области. На данный момент ремонт завершили только в 8 учреждениях. Гауез Нурмухамбетов поручил взять на особый контроль своевременное завершение строительства объектов в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», а также обеспечить качественное проведение капитального ремонта.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Качество услуг разочаровывает, когда на здравоохранение выделяются огромные средства. Ремонтные работы в лечебных учреждениях ведутся слишком медленно. Каждому акиму района я поручил лично поговорить с подрядчиками и провести надзор. Однако, результата нет. Почему опаздывает со временем. В целом, в регионе очень много жалоб и протестов в сфере здравоохранения. Нехватка лекарств также очень актуальна. Все это нужно решать. Деньги выделяются. Очень большая отрасль. Поручаю всем ответственным специалистам решить каждую проблему до конца года.

Всё ещё актуальна проблема дефицита кадров. Сфера нуждается в 144 врачах. Глава региона поручил продолжить работу по привлечению специалистов и оказать максимальную поддержку врачам, приезжающим в села.



Анна Потеряева