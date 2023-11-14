В СКО пьяный водитель не услышал полицейской сирены

В одном из сёл района им. Г.Мусрепова полицейские обратили внимание на автомобиль «ВАЗ 2106». Машина явно управлялась нетвёрдой рукой. 51-летний водитель был настолько пьян, что, по его словам, не услышал звукового сигнала громкоговорящего устройства, призывающего к остановке. Мужчину задержали, когда он заезжал во двор. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Сельчанину грозят 15 суток ареста и лишение права управления на 7 лет. За 6 дней операции «Безопасная дорога» полицейские выявили 29 нетрезвых водителей. В области за 10 месяцев по вине пьяных водителей в 23 дорожно-транспортных происшествиях погибли 6 и получили ранения 30 человек.

Камилла Карим