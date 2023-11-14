В Петропавловске стартовал чемпионат РК по тогыз кумалак

Во Дворце молодежи торжественно открыли чемпионат страны по тогыз кумалак. Национальная игра собрала 16 команд со всего Казахстана.

ДАНИЯР ОРЫНБАСАР, главный судья:

— В данном соревновании принимают участие 16 команд: 13 областей и 3 города республиканского значения — Алматы, Астана и Шымкент. Общее количество учащихся — 245 человек. Из них половина — юноши, остальные — дети. Сегодня первый день соревнований, заканчиваются они 19 числа. В течение недели эти соревнования будут проходить.

Игра заключаются в математических подсчётах: сколько камешков из лунки нужно перекинуть, в каких случаях игрок имеет преимущество и, самое главное, следить за количеством ходов. По итогу выигрывает тот, у кого больше кумалаков. Участников разделили на 4 возрастные категории. Мейир Нуртай приехал из Карагандинской области. Игрой тогыз кумалак увлекается уже не первый год.

МЕЙИР НУРТАЙ, участник чемпионата, Карагандинская область:

— Сегодня проходит командный чемпионат Республики Казахстан среди молодежи и юношей. В игру тогыз кумалак я пришел в 2018 году. Тогыз кумалак — это игра, в которой мозг тренируется. Мне нравится этот вид спорта.

На чемпионат пригласили действующих чемпионов страны.

ЕРНУР БАТЫР, чемпион РК по тогыз кумалак, Алматинская область:

— Я приехал из Алматинской области. Мне 17 лет. 20-го сентября в Алматы состоялся чемпионат мира. Я принимаю участие в тогыз кумалак уже 8 лет. Живу в селе Тымак Алматинской области. Сейчас учусь в педколледже.

Чемпионат Казахстана по тогыз кумалак в Петропавловске проходит впервые. Наш регион представляют 18 участников: 16 основных и двое запасных. 22 ноября определятся победители. Чемпионам вручат медали и сертификаты.

Валерия Сиваш