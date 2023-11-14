В НИШ состоялся фестиваль «Сладкая книга»

В Назарбаев интеллектуальной школе провели фестиваль «Сладкая книга». Школьники погрузились не только в мир литературы, но и приготовили тематические торты.

НУРИКАМАЛ САЙДУЛОВА, старший педагог-библиотекарь НИШ г. Петропавловска:

— Сегодня у нас очень радостное событие в школе. Очень долгожданное. Это фестиваль «Сладкая книга». Посвящен он, конечно, популяризации чтения в нашем сообществе. Мы очень рады, что нас поддержали и родители, и учителя, и сами учащиеся. Вы видите, с каким энтузиазмом команды оформляют свои торты. С каким энтузиазмом у нас проходит выступление на сцене.

В этом году в фестивале приняли участие ребята 7-8 классов. Школьники прочитали такие произведения, как «Маленький принц», «Ход белой королевы», «Дети подземелья» и многие другие. Детей пришли поддержать педагоги и родители.

ШЫРАЙЛЫМ КЕМЕЛОВА, учащаяся НИШ г. Петропавловска:

— Наша книга называется «Ход белой королевы». Эта книга о том, как две спортсменки сначала не поладили, потом в итоге вместе выиграли и получили первое место. Мне понравилась данная книжка. Она была очень тяжелой для меня, потому что уже не детская такая книга, со смыслом. Мероприятие мне понравилось. Готовили мы вместе с родителями, с нашим куратором.

Торт Жассултану Ажмаханову помогали готовить мама и друзья. По его словам, такие фестивали должны проводиться чаще, чтобы привить любовь к литературе.

ЖАССУЛТАН АЖМАХАНОВ, учащийся НИШ г. Петропавловска:

— В первую очередь, я хочу сказать, что мероприятие мне очень понравилось. Торт мы делали по произведению «Маленький принц». Эта история о том, как маленький принц преодолевал препятствия и находил новых друзей.

Дети создали настоящие «сладкие книги», которые наполнили воспоминаниями из прочитанного. На фестивале гости могли не только узнать больше о книгах, но и «попробовать» их. По итогам первое место заняли ребята из шанырака «Магжан Жумабаев».

Валерия Сиваш