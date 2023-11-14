Сауле СУРАГАНОВА: Наш бюджет социально ориентированный

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Для депутата областного маслихата Сауле Сурагановой это уже второй созыв. В первый она попала через партийный список тогда еще партии «Нур Отан». На свой второй срок решила пойти через выборы по одномандатному округу, баллотируясь в Жамбылском районе, где проработала много лет, и в соседнем Мамлютском.

Сейчас Сауле Сураганова является председателем постоянной комиссии, которая занимается вопросами бюджета, финансов, развития экономики и вопросами охраны окружающей среды. И это освобожденная должность, то есть теперь это ее основная работа. Поговорили о том, почему эта деятельность требует полного вовлечения, а еще о том, какие приоритеты будут в новом бюджете. Прямо сейчас разрабатывают главный финансовый документ области на ближайшие три года.

Кроме прочего, Сауле Сураганова – еще и уполномоченный по правам детей в СКО. И эту сферу ее деятельности мы тоже обсудили: какие права детей чаще всего нарушаются и как сделать так, чтобы защитить их, в каких условиях воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, какова роль детского омбудсмена в экстренных ситуациях.