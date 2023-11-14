Рейд пожарных по общежитиям

Спасатели вместе со специалистами жилищной инспекции вышли в рейд по городским общежитиям. Населению напоминают о мерах пожарной безопасности в быту. В пятиэтажке по улице Валиханова, 17 более 150 комнат. Раиса Кукса переехала сюда 5 месяцев назад, знает что пользоваться газовым оборудованием нельзя.

РАИСА КУКСА, жительница г. Петропавловска:

— Ну, понятно, чтобы мы следили. У нас, например, газа нет, все пользуемся электричеством. Я живу тут немного, из района, я сама боюсь. Можете зайти, у меня электроплитка стоит. Если где-то что-то запахнет, конечно, мы будем звонить.

Спасатели в этот день обошли больше 20 комнат. Каждому человеку пояснили все правила. Очень важно помнить и знать, что эксплуатация газовых баллонов не допускается в зданиях выше двух этажей.

САЯН АХМЕТЖАНОВ, главный специалист УЧС г.Петропавловска:

— Запрещается пользоваться газовыми баллонами, хранение их на балконах, в квартирах, также при использовании электрического оборудования оно должно быть в исправном состоянии, чтобы не было никаких повреждений.

По данным городской жилищной инспекции, в Петропавловске свыше тысячи многоквартирных домов. 60 многоэтажек негазифицированны.

ЖАНАЙДАР СУЛТАНОВ, методист отдела жилищной инспекции г.Петропавловска:

— Запрещается эксплуатация газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей без заключения договора на их техническое обслуживание. Выявленные нарушения будут наказываться штрафом. В первый раз 7 — МРП, это 24150 тенге, а при повторном нарушении — 10 МРП, это 34500 тенге.

С начала года в домах североказахстанцев, в том числе и в многоэтажных, произошло почти 370 пожаров, из них — 2 в общежитиях с гибелью 1 ребенка.

Камилла Карим