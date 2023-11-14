Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Терезой Рибейро, чтобы обсудить развитие свободных СМИ в стране

Балаева подчеркнула принятие мер для улучшения регулирования в этой области, включая законопроект «О масс-медиа». Рибейро выразила важность учета мнений гражданского общества и отметила введение пресс-карт как новшество законопроекта.

“Важно, что в процесс по обсуждению законопроекта «О масс-медиа» вовлечены представители гражданского общества и работа над ним ведется с учетом всех мнений. Заверяю, что обзор законодательной базы, который был проведен — это лишь первый шаг нашего плодотворного сотрудничества в данном направлении. Наша встреча – возможность продолжить диалог и обмен идеями в области свободы СМИ”, — отметила она.

В завершении встречи Аида Балаева отметила, что роль и оценка ОБСЕ в продвижении свободы СМИ очень важны для демократического развития страны и выразила готовность продолжить совместную конструктивную работу по укреплению свободы СМИ в стране.