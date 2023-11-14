Глава государства принял Генерального прокурора РК

Президент был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям.

Берик Асылов сообщил о принимаемых мерах по возврату незаконно приобретенных активов, использовании IT-технологий с применением искусственного интеллекта для поиска выведенных за рубеж активов и раскрытия незаконных схем. Также была представлена информация о работе по сопровождению значимых инвестпроектов. На мониторинг прокуроров взято более 900 инвестпроектов, и разрешены проблемные вопросы 41 инвестора. Для повышения гарантий безопасности инвестиций предложено внедрить цифровые решения, позволяющие в режиме реального времени отслеживать все процессы реализации проекта. В рамках трехзвенной модели сокращено уголовное преследование предпринимателей в 3 раза, число нарушений конституционных прав снизилось на 29%.

Были представлены результаты по противодействию пыткам, включая установку 29 тысяч видеокамер в 54 исправительных учреждениях. Количество жалоб осужденных на пытки снизилось с 94 до 17. Также отмечены успехи в международном сотрудничестве: в текущем году экстрадировано 40 лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, и заключено 73 договора в уголовно-правовой сфере с 34 странами дальнего зарубежья.

Глава государства обратил внимание на необходимость усиления обеспечения законности во всех сферах жизнедеятельности страны.